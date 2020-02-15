شكرا لمتابعة خبر عن «بن مساعد» يجلد جمال ريان: «أشاهد الجزيرة من تلفزيون صغير على يسار قدمي اليسرى» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رد الأمير عبدالرحمن بن مساعد على ثعبان الجزيرة القطرية جمال ريان؛ بعد أن اتهمه الأخير باستخدامه لألفاظ سوقية أثناء حديثه عن الجزيرة.

وقال “بن مساعد” : أين الألفاظ السوقية يا أستاذ جمال .. أنا أصف مكان التلفزيون الذي أتابع منه الجزيرة في مجلسي .. ولو كان هذا التلفزيون مكانه في مجلسي فوق رأسي لقلت ذلك .. ولكنه حقيقة تلفزيون صغير على يسار قدمي اليسرى تحديدًا.. وبمناسبة القليل من الخجل لماذا حذفت هذه التغريدة يا أستاذ جمال؟ “.

ونشر “بن مساعد” صورة لتلفازه الذي تواجد على الأرض وكان يعرض على شاشته وزير الخارجية القطري أثناء تصريحه بفشل حل الأزمة القطرية مع السعودية والإمارات.