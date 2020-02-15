شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ «علي ملا» يكشف سبب توقفه عن إكمال أذان صلاة العشاء فجأة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشف شيخ طائفة المؤذنين بالمسجد الحرام الشيخ علي ملا، عن حالته الصحية، موضحا أنه بخير، وسيعود للأذان بالمسجد الحرام قريباً.
وجاء ذلك عقب تعرضه لحالة برد أثّرت على صوته أثناء رفع أذان صلاة العشاء أول من أمس الخميس، ولم يمكنه من إكمال الأذان، حيث أكمل المؤذن هاشم السقاف.
وأوضح أنه لم يدخل المستشفى نظير العارض الصحي الذي تعرّض له، ويقضي وقته بالمنزل، وسيعود للأذان بالمسجد الحرام قريبا.
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