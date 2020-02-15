شكرا لمتابعة خبر عن مستشار اقتصادي: البترول هو أكثر من تضرر بـ«كورونا» (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد سعود البهلال أكاديمي ومستشار اقتصادي، على أن البترول هو أكثر من تضرر بأخبار تفشي فيروس كورونا.

وقال البهلال خلال برنامج ” ياهلا ” : إذا استمرت تداعيات انتشاره، وانتقاله من دولة إلى أخرى، فقد يهبط سعر البرميل لما تحت 50، وقد نصل 45.

وأضاف : والمخاطر تزيد مع زيادة الفترة، وسنكون أول المتضررين حيث أن تقرير صندوق النقد الدولي عن النفط السعودي “متشائم” وليس له أي مصداقية.