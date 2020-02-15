شكرا لمتابعة خبر عن «الحصيني»: ارتدوا ملابس شتوية خفيفة في 9 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع الخبير المناخي عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد حالة الطقس غدًا الأحد اعتدالًا نسبيًا.

وقال “الحصيني” عبر “تويتر” : “باكر مدرسة .. المتوقع بإذن الله اجواء باردة نسبياً صباحاً معتدلة نهاراً غداً الأحد على الشمالية والوسطى وشمال الشرقية وشمال الغربية والمدينة والشرقية ونجران والمرتفعات الغربية و الجنوبية الغربية “ملابس شتوية خفيفة”.

وتابع: “باقي المناطق ملابس ربيعية”.