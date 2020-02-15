طالب يلقي بنفسه من مستشفى بجدة بعد الاشتباه في إصابته بـ”كورونا”.. و”الصحة” تكشف الملابسات

لقي طالب مقيم يدرس في جامعة الملك عبد العزيز مصرعه، اليوم السبت، بعد أن ألقى بنفسه من الطابق الثالث في مستشفى الملك فهد بجدة. وقالت صحة جدة، في بيانٍ لها، إن أحد الطلاب المقيمين في المملكة وصل إلى مستشفى الملك فهد بجدة بواسطة الهلال الأحمر فجر يوم أمس الجمعة، وتم الاشتباه بوجود فيروس تنفسي حسب الأعراض الظاهرة عليه وقت دخوله المستشفى، وتم التعامل معه حسب الأعراف الطبية.

وأضافت: “اتُخذت جميع الإجراءات الاحترازية المعمول بها، وجرى وضعه في الغرفة الخاصة بالعزل لحين ظهور النتائج المخبرية، وظهرت صباح اليوم جميع العينات الطبية التي تم أخذها بنتيجة سليمة وعدم وجود أي إصابة بالفيروس”. وأشارت إلى أنه تم وضع المقيم في غرفة عزل مغلقة بشكل تام، حسب الاشتراطات الصحية للجودة، إلا أن المقيم قام بفك زر الأمان الخاص بالنافذة، وألقى بنفسه عند الساعة 12:24 صباحاً، وسُجلت الوفاة الساعة 3:30 فجر يوم السبت، وقد باشرت الجهات الرسمية والأمنية الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات لديهم.