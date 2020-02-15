شاهد ما فعلته الطالبة ود السعدون لحظة إعلان اسمها كفائزة بأولمبياد الإبداع

رعى أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر اليوم السبت الحفل الختامي للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي الذي تنظِّمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، بالشراكة مع وزارة التعليم.

وفازت الطالبة ود السعدون بالمركز الأول في الأولمبياد حيث سجدت لله شكرا وسط زميلاتها بعد التنافس مع 151 طالبًا وطالبة من موهوبي الوطن، قدموا 72 مشروعًا للطلاب، و79 مشروعًا للطالبات، في 21 مجالًا علميًّا متنوعًا للفوز بالجوائز . وبلغ عدد المسجلين في الأولمبياد 76.658 طالبًا وطالبة، تنافسوا في المجالات العلمية، بتقديم مشروعات وفق معايير علمية محدّدة؛ ليتم اختيار المشروعات المتميزة لترشيحها للمراحل التنافسية الأعلى.