إصابة 18 شخصاً في حـادث انقلاب حافلة نقل جماعي على الدائري الجنوبي بالرياض

تعرضت حافلة نقل جماعي إلى حـادث انقلاب على الطريق الدائري الجنوبي بالرياض بالقرب من حي ديراب، ما أسفر عن إصابة 18 شخصاً.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالرياض ياسر الجلاجل، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً بالحادث صباح اليوم السبت، وعليه توجهت فرق التدخل السريع وفرق العناية بالإضافة للقيادات الميدانية للموقع، وقدمت الخدمات الإسعافية للمصابين. وأضاف الجلاجل أنه جرى نقل ثلاث حالات حرجة وحالة متوسطة و١٤ حالة طفيفة لعدة مستشفيات؛ وهي مستشفى الملك سلمان، ومستشفى الإيمان، ومدينة الملك سعود الطبية، ومستشفى عبدالرحمن الفيصل.