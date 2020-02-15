وزير الخارجية ينفي إرسال المملكة أي رسائل خاصة أو سرية إلى إيران

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إن إيران تمارس سلوكاً مستهتراً في المنطقة يهدد الاقتصاد العالمي، نافياً وجود أي اتصالات سرية للمملكة معها.
وأضاف، في كلمة له بـ”مؤتمر ميونيخ للأمن” اليوم السبت، أن المملكة مهتمة بخفض التصعيد في المنطقة، ورسالتها لإيران أن تغيّر سلوكها قبل مناقشة أي شيء آخر، نافياً إرسال المملكة أي رسائل سرية أو خاصة إلى إيران. وفيما يخص الشأن اليمني، جدّد الوزير تأكيده على أن المملكة تفضل الحل السياسي في اليمن عبر الحوار برعاية أممية، معبراً عن أمله في أن يركز الحـوثيون على مصالح اليمن وليس مصالح إيران.
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