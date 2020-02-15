ما علاقة “متلازمة زين” التي اكتشفها طبيب بمستشفى قوى الأمن بتشوهات المواليد؟

سجّل الدكتور محمد زين العابدين استشاري الأطفال حديثي الولادة بمستشفى قوى الأمن بالرياض، إنجازًا طبيًا عالميًا باكتشافه جينا وراثيا في الإنسان يتسبب في وجود تشوهات خلقية في حديثي الولادة. ويوصف الجين بأنه السبب في اعوجاج المفاصل الخلقي المتعدد، الذي يمنع حديثي الولادة من الحركة، حيث اعترفت الجمعية العالمية للأمراض الوراثية (OMIM) بهذا الإنجاز ليُسجل باسم الطبيب “متلازمة زين”.

وكان زوجان قد حضرا للمستشفى و”بينهما صلة قرابة” لمتابعة حالة طفلهما الذي يعاني من اعوجاج في القدمين والمفاصل يمنعه من الحركة، وهو ثاني طفل لهما لديه نفس الأعراض. وقام الدكتور زين العابدين وفريقه الطبي بعمل الفحوصات الطبية اللازمة وأخذ عينات من الدم والبحث في الدراسات السابقة حول هذا الجين المورث، وتبين أنه يؤدي إلى نفس الأعراض المرضية لدى فئران التجارب. وأوضح الدكتور محمد زين العابدين أنها أول حالة تكتشف في البشر، وكان هناك شك في وجود عامل وراثي في هذه الحالة المرضية، وبمساعدة الفريق الطبي تم التأكد من وجود جين مورث في الزوج والزوجة اللذين تجمعهما صلة قرابة. وأضاف أن زواج الأقارب قد يتسبب في إنجاب أطفال مصابين بهذا المرض بنسبة 25% كونها صفة وراثية متنحية، وهي نسبة عالية بلا شك تجعل من إجراء الفحوصات الجينية ضرورة لا بد منها للزوجين اللذين تجمعهما صلة قرابة.