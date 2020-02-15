نسبة إنجازه تقترب من 53%.. تعرف على طريق جدة – مكة المباشر الجديد

تتواصل في منطقة مكة المكرمة أعمال تنفيذ الطريق الذي يربط جدة بالعاصمة المقدسة، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه 52.7%، بحسب ما أعلنته إمارة المنطقة.

ويمتد طريق جدة – مكة المباشر على طول 72 كلم، ويتكون من أربعة مسارات، ويقطع المسافة بين جدة ومكة خلال 35 دقيقة فقط.

ويخدم الطريق الجديد الأحياء الواقعة شمال وشرق جدة وقاصدي ملعب الجوهرة ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، ويساهم في تسهيل حركة وصول الحجاج والمعتمرين إلى المسجد الحرام.

يذكر أن الطريق يبدأ من الدائري الثالث في حي السلامة بالعاصمة المقدسة ويصل حتى تقاطع حي النزهة بجدة (كوبري مطار الملك عبدالعزيز الدولي)، ويمر عبر خمسة تقاطعات رئيسية عبر جسور محورية لتسهيل الحركة.