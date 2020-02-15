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كيف تحصل على أرض مجانية من برنامج ‎#سكني؟

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︎ .‏كيف تحصل على أرض مجانية من برنامج ‎#سكني؟c8ab85169d.jpgرابط الاستحقاق والتقديم ????
https://rep.sakani.housing.sa/beneficiary-login5406cbbf66.jpg


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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