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إنشاء مبنى الكلية التقنية للبنات

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أكد مدير عام التدريب التقني بنجران سعيد بن أحمد آل جبار أن زيارة أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد لمحافظة شرورة تأتي امتدادا لجولاته التفقدية إلى مختلف المحافظات، والتي يحرص من خلالها على تلمس احتياجات المواطنين، والوقوف على ما يقدم للأهالي من خدمات بما يتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة التي تسعى دائما إلى تلبية المطالب وتحقيق الأمنيات.

مشاريع عملاقة

أوضح آل جبار أن منطقة نجران حظيت بنصيب وافر من مشاريع التدريب التقني والمهني من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، وبمتابعة مباشرة من الأمير جلوي بن عبدالعزيز، إلى جانب دعم محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، أسهمت بشكل كبير في تأهيل المنطقة ومحافظاتها والمراكز التابعة لها تقنيا ومهنيا، كما أنها تترجم تحقيق تطلعات قيادتنا الحكيمة لرؤية المملكة 2030 نحو مستقبل مشرق لوطننا الحبيب، حيث دشن أميرنا المعطاء في الأعوام السابقة فرع الكلية التقنية للبنين والمعهد الصناعي بمحافظة شرورة، والعمل جار على إنجاز مشروع الكلية التقنية للبنات بالمحافظة، لتنضم مع منشآت التدريب التقني والمهني بمحافظة شروره لتقديم التدريب التقني والمهني وفق معايير الجودة والحاجة التي يطلبها سوق العمل في المحافظة، وقال: يشرفني أصالة عن نفسي وعن كافة منسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة أن أقدم أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى الأمير جلوي بن عبدالعزيز ونائبه الأمير تركي بن هذلول على دعمهما المتواصل ورعايتهما الدائمة لتطوير كافة أعمال المؤسسة بالمنطقة.


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