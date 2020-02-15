ضبط المتجاوزين بالأجهزة الذكية

في وقت كشفت الإدارة العامة للمرور عن خطوة مرورية جديدة تتمثل في نيتها تطبيق نظام إلكتروني متطور لرصد السيارات المخالفة، كعدم الالتزام بحدود المسارات على الطرق، وتجاوز الطوابير والمسارات المخصصة للانعطاف، أبدى كثير من قادة المركبات تفاؤلهم بأن يحد هذا النظام الجديد من الفوضى المرورية التي تتسبب فيها أنانية بعض السائقين الذين يجتازون الطوابير المنتظمة للمسارات وبالتالي إغلاق الطرق وعرقلة السير.

أجهزة ذكية

أشار المرور إلى أنه بدأ في استخدام أجهزة ذكية مطورة من قبل الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني «تحكم»، وذلك لرصد وضبط المخالفات على كافة الطرق باستخدام الكاميرات الذكية التي تعمل بتقنية الأشعة والذكاء الاصطناعي.

عرقلة السير

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نشر المرور مقطعًا مصورًا على حسابه الرسمي في «تويتر» حظي بتفاعل كبير من المشاهدات والردود يوضح من خلاله الأثر السلبي الذي تسببه مخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق، مشيرًا إلى أن تجاوز أنظمة المرور يؤدي إلى حوادث مرورية وعرقلة لحركة السير وانزعاج للسائقين الملتزمين، مؤكدًا أنه سيتم رصد المخالفات بشكل آلي وسيتم تصوير المركبات وسيتلقى المخالف إشعاراً بمخالفته على هاتفه.

مخالفون متجاوزون

أبدى سائقون تفاؤلهم بأن يحد هذا النظام من الفوضى المرورية التي تصادفهم طوال قيادتهم في الشوارع ويتسبب بها سائقون مخالفون من خلال تجاوزهم للمسارات وإغلاق الطرق وعرقلة السير، لافتين إلى أن هناك عددا من السائقين الأنانيين الذين يتجاوزون الطوابير المنتظمة، وآخرون يتجاوزون المسار المخصص للانعطاف حتى أن بعض المنعطفات «يوتيرن» يتسع فقط لمسار مركبة واحدة، فيما المخالفون يتجاوزون من اليمين، وتتزاحم السيارات في 3 و4 مسارات مخالفة تتعدى على أولوية السير وتساهم في عرقلة السير ورسم صورة سلبية غير حضارية، مشيرين إلى أن هذا السلوك الخاطئ المستفز لا يمكن الحد منه إلا بعقوبات رادعة تجبر السائقين على الالتزام بالأنظمة.