1812 بلاغا إسعافيا في المملكة يوميا

وأظهرت بيانات هيئة الهلال الأحمر تصدر منطقة مكة المكرمة في البلاغات بـ 216488 بلاغا ما يعادل نسبة 32.7 %، تلتها منطقة الرياض بـ 147935 بلاغا بنسبة 22.3 %، وحلت منطقة الحدود الشمالية أخيرا بـ 5936 بلاغا ما يعادل نسبة 0.9 %، ووفقا للتقرير بلغ عدد المراكز الإسعافية الجديدة خلال العام الماضي 42 مركزاً في 10 مناطق، فيما خلت مناطق «المدينة المنورة، حائل، الجوف» من أي مركز جديد.
البلاغات وفقا للمناطق
147935
الرياض
22317
جازان
8692
نجران
216488
مكة المكرمة
28716
القصيم
11431
الباحة
69389
الشرقية
8174
الجوف
5936
الحدود الشمالية
49987
عسير
19078
تبوك
59866
المدينة المنورة
13437
حائل
بلاغات الهلال الأحمر
661446 بلاغا
مراكز إسعافية مستحدثة
42 مركزا
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