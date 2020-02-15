1812 بلاغا إسعافيا في المملكة يوميا

بلغ إجمالي البلاغات التي استقبلتها غرف العمليات بهيئة الهلال الأحمر بمناطق المملكة نحو 661446 بلاغا متنوعا خلال عام 2019، بمعدل يومي 1812 بلاغا.

وأظهرت بيانات هيئة الهلال الأحمر تصدر منطقة مكة المكرمة في البلاغات بـ 216488 بلاغا ما يعادل نسبة 32.7 %، تلتها منطقة الرياض بـ 147935 بلاغا بنسبة 22.3 %، وحلت منطقة الحدود الشمالية أخيرا بـ 5936 بلاغا ما يعادل نسبة 0.9 %، ووفقا للتقرير بلغ عدد المراكز الإسعافية الجديدة خلال العام الماضي 42 مركزاً في 10 مناطق، فيما خلت مناطق «المدينة المنورة، حائل، الجوف» من أي مركز جديد.

البلاغات وفقا للمناطق

147935

الرياض

22317

جازان

8692

نجران

216488

مكة المكرمة

28716

القصيم

11431

الباحة

69389

الشرقية

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8174

الجوف

5936

الحدود الشمالية

49987

عسير

19078

تبوك

59866

المدينة المنورة

13437

حائل

بلاغات الهلال الأحمر

661446 بلاغا

مراكز إسعافية مستحدثة

42 مركزا