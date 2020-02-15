صيانة حصن آل عيشي في بارق

أعادت بلدية محافظة بارق تأهيل حصن آل عيشي بحي القهبة، وقامت البلدية بصيانته وإعادة بناء الأجزاء الساقطة منه، والإضاءة حوله. أوضح ذلك، رئيس البلدية المهندس محمد مرزن آل مبشر، وذكر أنه بناء على توجيه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، وضمن خطة تحسين المشهد الحضري، بإشراف من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، تمت أعمال التأهيل لحصن آل عيشي، حيث تمت إعادة بناء الأجزاء الساقطة منه وإنارته. وقال آل مرزن، إنه تم مع المجلس البلدي في المحافظة حصر معالم التراث العمراني في المحافظة والمراكز التابعة، وتم وضع خطة عمل لإعادة تأهيلها على مراحل، لتكون مزارا ومعالم سياحية بالمحافظة ومراكزها.



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