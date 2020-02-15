بلاط أسمنتي
رصدت «دوت الخليج» إعادة العمل في أحد التقاطعات، بعد أن تم فتح المسار، فسرعان ما أغلق مرة أخرى وشوهدت الآليات والعمال تقوم بنزع «الانترلوك» البلاط الأسمنتي من مكانه، وإعادة رصف وتسوية الارضية التي ظهر عليها الهبوط والنتوئات، لإعادة العمل مرة أخرى.
تجهيز التقاطعات
أكد رئيس بلدية محافظة تنومة إبراهيم عبدالخالق الحفظي، أن العمل على تجهيز التقاطعات مستمر، ولكن محافظة تنومة -وعسير عموما- مرت بتقلبات جوية وأمطار وضباب، جعلت العمل في بعض الأيام صعبا للغاية، ولن يطول الوقت حتى يتم فتح المسارات، بعد التأكد من جودة العمل، فهناك تصريف للمياه ومناهيل في كل تقاطع تحتاج إلى متابعة.
مطب صناعي
أوضح الحفظي، أن مسافة المطب الصناعي تحدد بناء على دراسة سابقة، و«اليوتيرن» بوضعه الحالي أفضل للسيارات والشاحنات، خصوصا عند الالتفاف بوجود مساحة كافية «طول المطب من 7-9 أمتار».
وعن سؤال «دوت الخليج» هل هناك تقاطعات أخرى أجاب الحفظي: نعم، تبقى تقاطع واحد إضافة إلى الـ3 الحالية، ولكن لجنة السلامة المرورية لم تحدد مكانه حتى الآن، فهي التي حددت أماكن التقاطعات الحالية، وما زلنا ننتظر تحديد منطقة العمل الرابعة والأخيرة.
وأضاف، ستكون هناك إشارة وحيدة في التقاطع الأكبر بتنومة، عند مدخل المستشفى العام، أو ستتم إعادة الدوار السابق ولكن بشكل عصري لا يحجب الرؤية، ويسهل الحركة المرورية. وأكد حرصه الشديد على الجودة التي قد تتطلب إعادة العمل في بعض الأحيان، مشددا على ضرورة مراعاة راحة المواطنين.
صعوبات واجهت التنفيذ
التقلبات الجوية
الأمطار
تجمعات المياه
كانت هذه تفاصيل خبر 130 يوما لـ3 تقاطعات في تنومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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