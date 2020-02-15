منع المدارس من قبول هدايا وتبرعات الكتب الثقافية

وشددت التعليم في تعميم حديث لنائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، على المدارس الحكومية والأهلية والعالمية (بنين، وبنات)، بالتأكد من خلو المدارس من الكتب الثقافية التي تبني فكرًا مخالفا للوسطية وتشوش أفكار المتعلمين.
وأكد التعميم على منع دخول أي كتاب أو مطبوعات أو نسخ إلكترونية جميع المدارس عن طريق الإهداء أو التبرع، والاكتفاء بما تم اعتماده من قبل الوزارة.
ونبهت الوزارة إلى أنه سيتم القيام بجولات ميدانية على المدارس من قبل اللجان المعتمدة من قبل إدارات التعليم لرصد ما هو مخالف للأنظمة والتعليمات والرفع بالنتائج لوكالة الوزارة للشؤون المدرسية.
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