أمير نجران يدشن مشاريع تنموية بشرورة ويرأس مجلس المنطقة

يصل أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، اليوم، إلى محافظة شرورة، لبدء جولته التفقدية لتلمس احتياجات المواطنين عن قرب ومعرفة أحوالهم، إضافة إلى تدشين حزمة من المشاريع التنموية، وافتتاح المهرجان الشتوي في عامه الثاني.

رعاية كريمة

عبر محافظ شرورة إبراهيم بن عاطف آل عاطف أصالةً عن نفسه وعن كافة مديري ومشايخ وأعيان وأهالي المحافظة عن بالغ سعادته وفخره واعتزازه بهذا المقدم الميمون لأمير المنطقة، وقال في تصريح إلى «دوت الخليج»: لقد اعتدنا من الأمير جلوي بن عبدالعزيز تلك الزيارات الميدانية إلى كافة المحافظات وشرورة على وجه الخصوص، انطلاقاً من حرصه على تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتفقد أحوال المواطنين والعمل على تحقيق مطالبهم، حيث انعكست الصفات القيادية الفريدة والخبرة الإدارية الواسعة التي يتمتع بها الأمير جلوي على قوة وعدالة وكفاءة العمل الحكومي بالمنطقة.

بهجة وسرور

أكد آل عاطف أن المحافظة أرضا وإنسانا تتسامى شموخا، وتغلفها مشاعر المحبة والانتماء والولاء؛ فرحًا بوجود أمير الصمود والبناء والحنكة، في يوم يدخل البهجة والسرور إلينا، ويرسم السعادة على محيا الصغير قبل الكبير في هذا الجزء الغالي من دوت الخليج الأغلى، فبقدوم أميرنا المحبوب تفتح أبواب التنمية والبناء والنماء، من خلال تفضله بتدشين عدد من المشاريع الحديثة التي تعود بنفعها على راحة ورفاهية المواطن، كما أن موافقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز على إقامة مهرجان شرورة الشتوي الثاني وتكرمه بافتتاح انطلاقته، يصور جليا حرصه على دعم السياحة في المحافظة، وإشعال قناديل الفرح والسعادة في نفوس الأهالي والزوار، وذلك من خلال الفعاليات المتنوعة التي تقام في المهرجان مثل سباق الهجن وفعالية الصقور وسيارات الدفع الرباعي، لتنطلق آفاق جديدة تحمل معها موروثا كبيرا وتاريخا عريقا شكل مسارا مختلفا لشرورة جوهرة الصحراء وعروس الربع الغالي.

برنامج الزيارة

يصل الأمير جلوي بن عبدالعزيز صباح اليوم إلى مطار شروره، وفور وصوله يستقبل في الصالة الملكية بالمطار القضاة والقيادات العسكرية بالمحافظة، ثم يتوجه إلى مبنى محافظة شرورة، حيث يستقبل الأهالي والمشايخ والأعيان، بعدها يسلم أمير المنطقة الوحدات السكنية الحديثة لعدد من المستفيدين، ويشهد توقيع اتفاقية التعاون بين فرع وزارة الإسكان والجمعية الخيرية لرعاية الأيتام، كما يترأس جلسة مجلس المنطقة في قاعة الاجتماعات بالمحافظة، بحضور مديري الإدارات الحكومية بمنطقة نجران وأمين وأعضاء المجلس، كما يرعى عصرا سباق الهجن في ميدان الهجن بشرورة على طريق الوديعة الدولي، كما يفتتح أمير نجران مساء اليوم مهرجان شرورة الشتوي في عامه الثاني، وعلى ضوء حفل الافتتاح يدشن حزمة من مشاريع التنمية والبناء في عدد من المجالات الخدمية.

شرورة العروس

- أكبر محافظات منطقة نجران من حيث المساحة والسكان

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- تضم منفذ الوديعة البري بين المملكة واليمن

- تعبر من خلالها شاحنات مركز الملك سلمان لإغاثة الشعب اليمني

- يؤدي المستشفى العام دورا حيويا في علاج جرحى قوات الشرعية اليمنية

- يوجد بها مطار حديث يستقبل مختلف الرحلات الجوية

- تتوفر بها العديد من مدارس التعليم العام وفرع لجامعة نجران للبنين والبنات

- شهدت شرورة افتتاح فروع لأغلب الإدارات الحكومية بالمنطقة

- تنفذ في أرجاء واسعة منها حزمة كبيرة من المشاريع التنموية

- تتوزع في أحيائها مجموعة من الحدائق والمتنزهات والمولات التجارية