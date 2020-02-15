حصر ومتابعة إنجاز الاتفاقيات بالقصيم

وشدد أمير منطقة القصيم على أهمية مراجعة ومتابعة تطبيق الاتفاقيات التي يتم توقيعها في المنطقة، مشددا على أن كل اتفاقية يتم توقيعها يجب أن يتم رؤية بصمتها في المجتمع، مؤكداً أهمية متابعة تنفيذ الاتفاقيات التي يتم توقيعها بين كافة القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة، ليعود نفعها على خدمة المواطنين والمواطنات من أبناء المنطقة، وأشار أمير منطقة القصيم إلى أن الاتفاقيات ليست صورية بقدر ما هي أحد الجوانب التي أتاحتها القيادة لتنمية أطر التعاون والتكاتف بين الجهات، بما يعود على أبناء دوت الخليج بمخرجات ذات نفع وفائدة ورفع لكفاءة الأداء.
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