آل دويس: مشاريع مياه عملاقة تروي عطش الصحراء

رحب مدير عام خدمات المياه في منطقة نجران المهندس محمد بن حسين آل دويس، أصالة عن نفسه وعن زملائه منسوبي الإدارة وفروعها، بالزيارة الكريمة لأمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد إلى محافظة شرورة، مؤكدا أن الزيارة تأتي في إطار حرص وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على تفقد أحوال المواطنين وتلمس احتياجاتهم في كافة أرجاء دوت الخليج المعطاء.

خدمات المياه

أوضح آل دويس أن شرورة تشهد إقامة مشاريع عملاقة لخدمات المياه استفاد منها السكان في الحاضرة والبادية، حيث بلغت نسبة تغطية المياه بالمحافظة 80%، ويوجد مشروع حالياً في حال انتهائه ستصل النسبة إلى 97%، كما تم إنشاء 8596 عداد مياه، وكمية ضخ المياه الفعلية الآبار التي تعمل من 1500م في 3 أيام إلى 19500م في 3 أيام، وعدد محطات التوزيع 4 محطات، وعدد الأشياب اثنان يعملان، وشيب واحد للطوارئ، وأما عن كمية المياه الاحتياطية في الآبار فتصل إلى 6000م في 3 أيام، وبالنسبة لكمية المياه الاحتياطية في الخزانات 39000م3، ونسبة التغطية للصرف الصحي 95%، وعدد الوصلات المنزلية 6750 وصلةً، أما عن كمية مياه الصرف الصحي الداخلة لمحطة المعالجة فتصل نسبتها من 3200 إلى 4500م في 3 أيام، وكمية المياه المعالجة والصالحة للاستخدامات المتعددة فتصل نسبتها من 3200 إلى 4500م في 3 أيام.

مشاريع الوديعة

أشار آل دويس إلى أن مركز الوديعة يحظى بنفس الخدمات، حيث تقدر نسبة التغطية للمياه 97%، وبوجد مشروع حالياً في حال انتهائه ستصل النسبة ل 100%، وعدد عدادات المياه التي تم إنشاؤها 1517 دورة مياه، وأما عن كمية مياه الضخ الفعلية فتبلغ من 2500 إلى 3500م في 3 أيام، وعدد محطات التوزيع محطه واحدة فقط، وعدد الأشياب يوجد شيب واحد وآخر للطوارئ، أما بالنسبة لكمية المياه الاحتياطية «آبار» فتبلغ 1760م في 3 أيام، وأما عن كمية المياه الاحتياطية في الخزانات فتبلغ 2500م3، ونسبة التغطية للصرف الصحي 98%، ويوجد عدد 1000 وصله منزلية، أما عن كمية مياه الصرف الصحي الداخلة لمحطة المعالجة من 500 إلى 650م في 3 أيام، وكمية المياه المعالجة والصالحة للاستخدامات المتعددة من 500 إلى 650م في 3 أيام.

مركز الأخاشيم

أوضح آل دويس أن نسبة التغطية للمياه لمركز الأخاشيم وصلت إلى 98%، وهناك مشروع ينفذ حالياً وفي حال انتهائه ستصل النسبة إلى 100%، وأما عن عدادات المياه التي تم إنشاؤها لخدمة المركز فتبلغ 210، وتبلغ كمية مياه الضخ الفعلية من 500 إلى 600م في 3 أيام، ويبلغ عدد محطات التوزيع محطة واحدة فقط، ويوجد شيب واحد يخدم المركز، وتبلغ كمية المياه الاحتياطية خزانات 2000م، وتبلغ المياه الاحتياطية آبار 500م في 3 أيام، كما تتم خدمة المراكز المتبقية التابعة لشرورة بـ29 بئراً تحتوي على خزانات وأشياب موزعة على كامل المركز.

خدمة العملاء

أوضح المتحدث الرسمي لإدارة خدمات المياه بالمنطقة فايز لسلوم أنه تم مؤخراً ضمن مبادرات رؤية المملكة 2030 عمل نقلة نوعية لأعمال خدمات العملاء من خلال التحول الإلكتروني عبر برنامج حياة الذي تم من خلاله ما يلي: استبدال جميع عدادات قياس المياه للعملاء بعدادات إلكترونية قابلة للقراءة عن بعد، وتوزيع أبراج نقل إشارات القراءة للعدادات إلى نظام الفاتورة مباشرة إلكترونياً وتدريب جميع العاملين في خدمات العملاء للتحول الرقمي للنظام من خلال ورشات عمل ودورات تدريبية.

الأشياب والصهاريج

تم تنظيم عملية التعبئة ونقل المياه للمواطنين عن طريق الصهاريج وذلك كما يلي: تم تحديد مواقع محدده وتجهيزها بمكاتب متابعة من قبل الإدارة لتسهيل حصول المواطن على الصهاريج، وكذلك تم منع جميع الصهاريج المخالفة للاشتراطات الخاصة بصهاريج نقل المياه من نقل المياه للمواطنين، مما يساعد على رفع جودة وصول المياه للمواطن، وتم كذلك توحيد سعر البيع وذلك عن طريق ملصقات يوضع بها سعر البيع لكل صهريج مع رقم للتواصل في حال وجود مخالفة بذلك، وسيتم العمل على تنظيم عملية بيع صهاريج المياه إلكترونياً.

أبرز جهود إدارة المياه بمحافظة شرورة

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عمل عدادات مياه لجميع المراكز

إنشاء محطات توزيع وأشياب

معالجة مياه الصرف الصحي

تخزين مياه احتياطية عبر الآبار والخزانات

استبدال جميع عدادات القياس إلكترونياً

توجيه رسائل وإشعارات لجميع العملاء بالجوالات

عمل لوحات إعلانية بجميع المرافق

تنظيم عملية التعبئة ونقل المياه

منع الصهاريج المخالفة للاشتراطات

العمل على تنظيم بيع الصهاريج