بني هميم: القطاع الصحي في قلب النهضة الشاملة للمملكة

رفع نائب مدير عام صحة نجران الدكتور إبراهيم بني هميم، أسمى آيات الشكر إلى أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز،على دعمه ورعايته لتطوير العمل الحكومي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وفي مقدمتها الخدمات الصحية، مشيرا إلى أن زيارته التفقدية لمحافظة شرورة اليوم وتدشين مشاريع التنمية وافتتاح مهرجان شرورة الشتوي 2، هي إحدى صور ذلك الدعم الكبير.

قفزات ملفتة

قال الدكتور بني هميم: انطلاقا من حماس رؤيتنا الطموحة بمبادراتها المختلفة وجهود عرابها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتوجيهات وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة - خطت وزارة الصحة خطوات بل قفزات لفتت إليها الأنظار، تأكيدا على ما تحقق على كل المستويات من بنى تحتية وتجهيزات وكوادر وأنظمة وتقنيات، تركت أثرها رضا خالصا لدى المواطنين عن الخدمات كافة.

الخدمات الصحية

أضاف: إننا في صحة نجران لجدول صغير من نهر وزارة الصحة الجاري، نعكس تقدم خدماتها؛ حيث تمكن مستشفى شرورة العام من تقديم الخدمات العلاجية والاستشارية لما يربو على 181 ألف مراجع خلال العام الماضي فقط، منها نجاح إجراء 1214 عملية جراحية، و443226 فحصا مخبريا و24708 فحوص إشعاعية.. أرقام تخطت بها حاجز توقعات العمل داخل المستشفى تبين مثابرة وكفاءة الكوادر العاملة.

نهضة القطاع

نوه بني هميم، بما تشهده المملكة من نهضة شاملة، وفي القلب منها القطاع الصحي، الذي يعد واحدًا من أهم وأبرز القطاعات الحيوية المهمة التي أولتها القيادة اهتمامًا بالغًا لما يمثله هذا القطاع من أهمية في حياة الفرد والمجتمع.

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وأكد أن كل ذلك التطوير في القطاع الصحي، يهدف إلى توفير الرعاية الصحية المتكاملة وتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض، تماشيا مع مبادرات التحول الوطني 2020 أحد البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030.

مستشفى شرورة العام

- 181 ألف مراجع تلقوا الخدمات العلاجية والاستشارية

- 1214 عملية جراحية

- 443226 فحصا مخبريا

- 24708 فحوص إشعاعية