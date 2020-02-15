أمير الرياض يتوج الفائزين بجوائز إبداع 2020

توّج أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، الطلابَ الفائزين والفائزات في التصفيات النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2020»، في الحفل الختامي الذي أقيم بجامعة الملك سعود، بحضور وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، والأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» الدكتور سعود المتحمي.

18 طالبة و9 طلاب

كرّم أمير الرياض 18 طالبة و9 طلاب، حصدوا جوائز الأولمبياد الذي تنظمه «موهبة» بالتعاون مع وزارة التعليم، سنويّا، وفازت الطالبة وُدّ رائد السعدون بالمركز الأول، والطالب يوسف أحمد الربيعة، والطالبة ديمة مبارك الملحم بالمركز الثاني، وفاز بالمركز الثالث كل من: الطالبة أسيل مدحت بخاري، والطالبة لانا عبدالله التركستاني، والطالب إبراهيم محمد الدليجان، والطالب بشير عبدالفتاح الدجاني، والطالبة نوران حسين عالم، والطالبة نورة فهد العمري. وحاز على المركز الرابع كل من: الطالب محمد طارق العامر، والطالبة رند طلال الدوسري، والطالب عبدالله محمد السنان، والطالبة منيرة صالح البراهيم، والطالبة رنيم سلطان المنصوري، والطالبة ثراء طارق الدباغ، والطالب عبدالملك محمد الحربي، والطالبة موضي ماجد المرزوقي. وفاز بالمركز الخامس كل من: الطالبة شوق فيصل مدني، والطالبة لانا فهد العباسي، والطالبة ليان زيد الهمشي، والطالبة لمى عبدالرحمن جراد، والطالب راكان سلطان الرميان، والطالب مهند أحمد النخلي، والطالب يوسف بكر الصديق التويجري، والطالبة دان محمد اليافعي، والطالبة ريناد عماد أبوالفرج، والطالبة زينة طارق ميمني.

التصفية النهائية

تجول أمير الرياض في معرض التصفية النهائية لأولمبياد إبداع 2020، ووقف على مشاريع الطلاب والطالبات، وأشاد بما رآه من مشروعات بحثية علمية تحاكي الواقع وتستشرف المستقبل، وشهد سموه توقيع اتفاقية بين مؤسسة موهبة وجامعة الملك سعود، كما دشّن تطبيقات موهبة الذكية، التي صممت وفق أفضل الممارسات، لتقديم تجربة مميزة وفريدة لطلاب موهبة والمستفيدين من خدماتها، للوصول إلى البرامج المناسبة، والحصول على خدمات تليق بهم.

مواقع متقدمة

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وجّه وزير التعليم رسالة أبوية لأبنائه وبناته الموهوبين والموهوبات، مشيرا إليهم بركيزة دوت الخليج الاستثنائي في نهضته ورقيه، والرقم الأصعب الذي ارتهن إلى المعرفة مدخلا للتطور، واستثمر رأس ماله الفكري، وصنع منه جسرا لبلوغ المواقع المتقدمة على الخارطة العالمية بين أقرانه في المعرفة.

رسالة نبيلة

أكد الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، الدكتور سعود المتحمي، أن «موهبة» انطلقت منذ عقدين، تسابق الزمن بدعم من القيادة الرشيدة، تعمل مع الموهوبين والنابغين والمؤسسات المحلية والدولية الرائدة، برسالة نبيلة تجوب دوت الخليج بحثا عن الموهوبين، اكتشافا ورعاية، في العلوم والهندسة والتقنية.

وتواصل المسير، وتوالت الإنجازات غير المسبوقة، ونجح أبناء دوت الخليج في رفع راياته فوق منصات التتويج بين دول العالم الأول، محققين جوائز عزيزة على النفس، وهي جوائز خادم الحرمين الشريفين للمخترعين والمبتكرين، وأكثر من 340 ميدالية وجائرة دولية، عززت مكانة دوت الخليج على خارطة العالم المعرفية بين الكبار.