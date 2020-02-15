أمير نجران يفتتح مهرجان شرورة الشتوي الثاني

يفتتح أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، مساء غد، مهرجان شرورة الشتوي الثاني، الذي وجه بإقامته حرصا منه على دعم الحركة السياحية في المنطقة ومحافظاتها والعمل على إبراز الموروث الشعبي الأصيل الذي تزخر به.

شكر وعرفان

رفع مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بنجران صالح بن محمد آل مريح، خالص الشكر والتقدير والعرفان إلى أمير منطقة نجران رئيس مجلس التنمية السياحية الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، لموافقته على إقامة المهرجان وتفضله بتدشين فعالياته المتنوعة، لمدة خمسة أيام، وذلك في ساحة صالة الأمير مشعل بن سعود للاحتفالات في محافظة شرورة، وبتنظيم من مؤسسة الفكر العربية لتنظيم المؤتمرات، وأكد في تصريح إلى «دوت الخليج» أمس، أن هذه الرعاية الكريمة التي يوليها أمير المنطقة ساهمت في نهضة وتطوير السياحة في نجران وكافة المحافظات، حيث ذلل كافة العوائق والصعوبات، واستطعنا بفضل من الله ثم باهتمام ودعم ومتابعة وتوجيه الأمير جلوي بن عبدالعزيز، أن نواصل تقديم الخدمات السياحية للزوار من مواطنين ومقيمين ووفود أجنبية خارجية.

تنشيط

قال عضو مجلس التنمية السياحية بنجران ممثل محافظة شرورة مبخوت دحيان: يسرني أن أرحب بمقدم أمير منطقة نجران في زيارته التفقدية لمحافظة شرورة، ورعايته لحفل انطلاق مهرجان شرورة الشتوي 2، الذي يشتمل على العديد من البرامج والفعاليات الترفيهية والسياحية والثقافية والاجتماعية. ويعتبر هذا المهرجان رافدا اقتصاديا للمحافظة ويسهم في تنشيط الحركة السياحية والتنموية في المحافظة، كما نشكر أميرنا المحبوب على التوجيه بإقامة مهرجان شرورة الشتوي الثاني لهذا العام، وبمتابعة مستمرة من محافظ شرورة رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة إبراهيم آل عاطف، ومدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة صالح آل مريح.

رافد اقتصادي

أوضح الرئيس التنفيذي للمهرجان عبدالله الشهري، أن المهرجان يعد رافدا اقتصاديا، وسيسهم في الجذب السياحي للمنطقة بشكل عام ومحافظة شرورة والمراكز التابعة لها بشكل خاص، مبينا الدور الإعلامي وأهميته للمهرجان سواء الترويجي أو التسويقي، متطرقا لأهداف اللجنة والخطة الإعلامية للمهرجان وتوزيع مهام العمل. ولفت الانتباه إلى أن المهرجان يشتمل على العديد من البرامج والفعاليات الترفيهية والثقافية والاجتماعية، بالإضافة لبرامج الأطفال والألعاب والمسرح وغيرها.

فعاليات مهرجان شرورة الشتوي

* سباق الهجن

* تراث الآباء والأجداد

* مسرح الطفل والأسرة

* لوحة الوفاء الأسر المنتجة

* الجري للكبار السن

* مسابقة الدراجات الهوائية

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* المرسم الحر

* السيارات الكلاسيكية

* معارض الإدارات الحكومية

* تحدي الصحراء للسيارات

* المحالبة

* فنون شعبية

* عيادات صحية

* الفود ترك

* الجري لصغار السن

* مسابقة ذوي الإعاقات

* الأستوديو الفوتوغرافي

* مسابقة الصقور