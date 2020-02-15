العسيري: 52 مليونا لتطوير المستشفى العام

ثمن مدير عام صحتي نجران وعسير خالد العسيري، توجيهات القيادة الحكيمة ممثلةً في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ، للنهوض بقطاع الصحة في المملكة. وأشاد العسيري بما يجده القطاع في منطقة نجران من دعم من الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ونائبه ومتابعة وزير الصحة لما يُبذل من جهود لكل القادمين إليها سواء كانوا زائرين أو معتمرين أو حجاجا، والاعتناء بهم وتوفير كل ما يلزمهم.

نهضة صحية

نوه العسيري بما تشهده المملكة من نهضة شاملة، وفي القلب منها القطاع الصحي الذي يعد واحدًا من أهم وأبرز القطاعات الحيوية المهمة التي أولتها القيادة اهتمامًا بالغًا لما يمثله هذا القطاع من أهمية في حياة الفرد والمجتمع. وأشار إلى النقلة الصحية التي تشهدها محافظة شرورة خلال العامين الماضيين عبر تنفيذ العديد من المشاريع التطويرية التي هدفت إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين، حيث شملت تطوير جميع الأقسام في مستشفى شرورة العام ومراكزه الصحية.

ثغر عظيم

قال مدير عام صحتي نجران وعسير: إننا في مركز المراقبة الصحية بمنفذ الوديعة الحدودي في رباط دائم على ثغر عظيم من ثغور الصحة في مناطق المملكة المختلفة، إذ يوفر جميع الخدمات العلاجية والوقائية كتقديم الأدوية واللقاحات اللازمة، فضلاً عن المنشورات التثقيفية والتوعوية حول الممارسات الصحية في الحج وغيرها من الإجراءات الصحية‬ التي تضمن سلامة القادمين إلى المملكة. وأكد أن صحة المنطقة تعمل على رفد المركز بجميع الكوادر الطبية والفنية والإدارية المؤهلة، إضافة إلى طاقم عمله؛ خدمةً للحجاج والمعتمرين خلال فترات الذروة في موسمي الحج والعمرة، حيث تُستنفر الهمم ويُشمر عن سواعد الجد تلبيةً لنداء ضيوف بيت الله الحرام، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات المنفذ من المقيمين 461425 مقيمًا ومعتمرًا، فيما بلغ عدد ضيوف الرحمن خلال العام المنصرم العام 27099 حاجًا.

موسم الحج

دعمت صحة نجران القوى العاملة الحالية في المركز لخدمة المسافرين من وإلى المملكة للمساندة في موسم حج من كل عام بكافة الفئات الطبية والفنية والإدارية، وتشمل الخدمات الصحية المُقدَّمة الكشف الطبي على الحجاج وتطعيمهم بمضادات للأمراض الوبائية إلى جانب إعطائهم العلاج، إضافة إلى توفير الأدوية واللقاحات والخدمات الوقائية اللازمة، وتزويدهم بمنشورات تثقيفية وتوعوية حول الممارسات الصحية والوقائية في الحج، إضافة إلى توفير الأجهزة الطبية وغير الطبية، ودعم المركز بسيارات إسعاف عالية التجهيز لتقديم الخدمات الصحية الموسمية اللازمة لحجاج بيت الله الحرام القادمين من الجمهورية اليمنية الشقيقة، حيث يُقدِّم المركز خدماته من خلال مرحلة الكشف البصري لفرز الحالات التي تستدعي العزل، وخدمة الفحص السريري للحالات التي تحتاج خدمات طبية، وخدمة تقديم اللقحات (mmr.mcv4) وشلل الأطفال، إذ يعمل فريق الإحصاء بإدخال البيانات عبر برنامج حصن، وتقديم الخدمات الصيدلانية.

خدمات للمراجعين

أوضح المتحدث الرسمي لصحة نجران علي جليدان أن أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى شروره العام قدمت الخدمات العلاجية والاستشارية لـ181430 ألف مراجع خلال العام 2019، مبيناً أن أقسام الطوارئ في مستشفى شرورة استقبلت 121605 مراجعين، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 59825 مراجعا، حيث بلغ عدد المواليد خلال نفس الفترة 1686 مولوداً مع نجاح الكوادر الطبية في إجراء 1214 عملية جراحية وتنويم 7722 مريضا خلال نفس الفترة، فيما بلغ عدد الفحوصات المخبرية 443226 فحصا مخبريا، وإجراء 24708 فحوص إشعاعية، إلى جانب صرف 15616 وصفة طبية.

الرعاية الأولية

أضاف جليدان: قدمت مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لمستشفى شروره العام البالغ عددها 8 مراكز، هي «مركز صحي سلطانة - مركز صحي الخالدية - مركز صحي العزيزية - مركز صحي الروضة مركز صحي إسكان قوى الأمن - مركز صحي الوديعة - مركز صحي الأخاشيم - مركز صحي تمان» خدماتها الصحية لـ100352 مراجعًا في أفسام المختبرات والأشعة وعيادات الأسنان والأمراض المزمنة والطفل وأقسام الضماد والحقن، تماشيًا مع مبادرات التحول الوطني 2020 أحد البرنامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى توفير الرعاية الصحية المتكاملة، وتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض.

تعزيز الكادر

أشار متحدث صحة نجران إلى أنه تم تدعيم المستشفى بعدد 51 طبيبا ما بين استشاري وأخصائي وطبيب مقيم، وهم على قدر كبير من التأهيل في تخصصات نادرة ودقيقة وعامة في مستشفى شرورة، وذلك لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الطبية في مقر إقامتهم. الجدير بالذكر حصول مستشفى شرورة خلال العام 2019 على شهادة الاعتماد من المركز السعودي للمنشآت الصحية (سباهي) بعد اجتياز معايير الجودة للمنشآت الصحية.

مشاريع تطوير مستشفى شرورة العام في العامين الماضيين

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- تطوير قسم العناية المركزة سعة 16 سريرًا

- تجهيز غرف العمليات المرحلة الأولى

- اعتماد المرحلة الثانية

- تركيب أجهزة ومعدات طبية

- اعتماد مشروع قسم العيون

- توسعة المختبر وبنك الدم

- توسعة المدخل الرئيسي للمستشفى

- تحسين بيئة العمل بالإدارة الطبية والموارد الذاتية

- توسعة الصيدلية الداخلية

- إحلال أرضيات وأسقف عدد من المرافق

- رفع كفاءة مطبخ وكافتيريا المستشفى

- بلغت تكاليف مشاريع تطوير المستشفى في تلك الفترة 52.098.261 ريالا