مشاريع بلدية ترسم الوجه الحضاري لعروس الصحراء

أكد أمين منطقة نجران المهندس حمد عيبان أن محافظة شرورة وجميع المراكز والقرى التابعة تستقبل اليوم بأجمل معاني الحب والسرور، أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وبالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي منسوبي البلدية نتقدم بأسمى عبارات الترحيب بزيارته الكريمة التي تجسّد معاني التواصل والتلاحم بين القيادة الرشيدة والشعب الوفي لتلمس احتياجاته، وحرص ولاة الأمر على تلبية ما يتطلع إليه الأهالي من مشاريع تنموية، والاطلاع عن قرب على ما تعيشه المحافظة من تطور وازدهار في ظل الدعم السخي من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، وكذلك تترجم عمق التواصل بين القيادة وأبناء دوت الخليج المعطاء، وما هذه الزيارة إلا تأكيداً لحرص سموه الكريم على التعرف عن قرب على احتياجات المواطن والاطمئنان على سير العمل، وتعتبر زيارة سموه للمحافظة بشرى من بشائر الخير لمشاريع تنموية مقبلة تشهدها وستشهدها المحافظة، حيث إن سموه الكريم حريص على راحة المواطن وتلبية رغبات سكان المحافظة والقرى التابعة لها وتلمس حاجاتها.

نصيب وافر

أضاف عيبان أن بلدية محافظة شروره بمنطقة نجران حظيت كغيرها من البلديات في المحافظات والمراكز التابعة لأمانة منطقة نجران بنصيب وافر من المشاريع البلدية والخدمية الشاملة من قبل الدولة، حيث بلغ عدد المشاريع المنتهية خلال السنوات الخمس الماضية في محافظة شروره 59 مشروعُا بتكلفة إجمالية تقدر بـ270,436,998.34 ريالاً، كما بلغ عدد المشاريع الجاري تنفيذها 17 مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت 175,408,702.27 ريالا.

سفلتة وأرصفة

أضاف المهندس حمد عيبان أن بلدية محافظة شرورة أولت مشاريع السفلتة والأرصفة والإنارة اهتماماً كبيراً، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 12 مشروعًا بلدية بتكلفة إجمالية بلغت 144,323,056 ريالا، ويجري العمل حالياً على تنفيذ 9 مشاريع بتكلفة إجمالية بلغت 127,584,004.82 ريالاً.

التخلص من النفايات

يضيف أمين نجران المهندس حمد عيبان أن بلدية محافظة شرورة تبذل جهوداً كبيرة في مجال الإصحاح البيئي، حيث يوجد مشروعان للتخلص من النفايات وردم المستنقعات والإصحاح البيئي بقيمة إجمالية بلغت 1,901,250ريالا، ومشروع صحة البيئة الخاص بأعمال المكافحة المنزلية بتكلفة 2,658,789 ريالا، كما تم إنشاء مختبر فني لفحص التربة ومواد البناء بتكلفة إجمالية تقدر بـ2,132,335 ريالا.

درء أخطار السيول

فيما يخص مشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، ذكر المهندس حمد عيبان أنه تم تنفيذ عدد 4 مشاريع بقيمة إجمالية بلغت 31,522,377 ريالا، وقال إن «بلدية محافظة شرورة نفذت عددًا من مشاريع التحسين والتجميل التي تعد أحد أهم مرافق الترويح عن النفس، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 3 مشاريع بتكلفة إجمالية تقدر بـ8,041,738 ريالا، ويجري العمل حالياً على تنفيذ عدد مشروعين من مشاريع البلدية بتكلفة إجمالية بلغت 11,355,687 ريالا، إضافة إلى الأعمال التي يتم تنفيذها من خلال التشغيل والصيانة كالمجسمات الجمالية ومشاريع تطوير وتحسين الأحياء القديمة، إلى جانب تطوير المتنزهات الطبيعية والحدائق التي تعد من أهم أماكن الجذب السياحي في محافظة شروره، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 5 حدائق، ويجري العمل حاليا على إنشاء حديقتين، الأولى في الصناعية القديمة بمساحة إجمالية تفوق الـ40,000 متر مربع وتكلفة 3,165,372 ريالا، وكذلك تطوير جزء من منتزه الملك عبدالعزيز في إطار الخطة الممنهجة لتطويره وتحسينه بتكلفة إجمالية بلغت 8,190,315 ريالا، وتمت دراسة مشروعين لتنفيذ عدد ثلاث حدائق في أحياء الصناعية القديمة والخالدية والروضة الشمالية بتكلفة إجمالية قدرها 2,650,148 ريالا وهما تحت إجراءات الطرح، كما تم تنفيذ ثلاثة مشاريع من مشاريع المماشي بالمنطقة هي «ممشى دوت الخليج في مشعل أ وممشى شاطئ الرمال وممشى في حي الملك عبدالله»، إضافة إلى تنفيذ أسواق ومسالخ خارج مدينة شرورة بمساحة إجمالية 13915 مترا مربعا بتكلفة إجمالية بلغت 3,074,162 ريالا.

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مبانٍ ومرافق

فيما يتعلق بالمباني والمرافق قال عيبان إن البلدية نفذت عددًا من المشاريع للمرافق الإدارية والخدمية والحضارية، حيث بلغ عدد المشاريع المنفذة أربعة مشاريع بتكلفة 9,214,505 ريالات منها على سبيل المثال مبنى سكن عمال البلدية الواقع في حي مشعل أ ومبنى خدمات المستفيدين وساحة الاحتفالات، وبلغ عدد المشاريع الجاري تنفيذها بتكلفة إجمالية 23,683,998.45 ريالا وهي على سبيل المثال لا الحصر المركز الحضاري الذي يعد أيقونة معمارية وتحفة فنية ستضيف قيمة جمالية واجتماعية للمدينة، كما تم تنفيذ وورش ومستودعات البلدية وثلاثة ملاعب كرة قدم وكرة طائرة إلى جانب مشتل البلدية، كما نفذت البلدية ملعبين على النحو التالي ملعب وممشى حول الملعب بحي الخالدية وملعب بحي الروضة الشمالية بتكلفة إجمالية لهما 948120 ريالا، إضافة إلى مشتل شرورة الذي يضم بيوتا محمية بمساحة 3960 مترا مسطحا وذلك للمساهمة في تطوير الحدائق والمتنزهات العامة وتوفير الشتلات والزهور بتكلفة إجمالية 489783 ريالا، وستسهم هذه المشاريع التنموية بمشيئة الله في تنمية وتطوير محافظة شروره، وستعود بالنفع على دوت الخليج والمواطن، وهي تترجم اهتمام القيادة الحكيمة بكل ما يخدم المواطن ويسهم في ترفيهه وتلبية احتياجاته في شتى مجالات الحياة.

مشاريع بلدية شرورة

السفلتة والأرصفة والإنارة

درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار

التحسين والتجميل

الإصحاح البيئي والتخلص من النفايات

المرافق الإدارية والخدمية والحضارية