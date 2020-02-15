فرحة الأيتام
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية طموح لرعاية الأيتام عبدالله عايض العبلاء، أن زيارة الأمير جلوي بن عبدالعزيز إلى محافظة شرورة زيارة غالية على قلوب أبناء المحافظة، وهي مناسبة كريمة يتطلعون فيها للقاء أميرهم المحبوب، وتحمل في طياتها الكثير من بشائر الخير والعطاء، وما نراه ونشاهده من إنجازات تنموية واهتمام كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، شملت كافة نواحي الحياة.
خير ونماء
أضاف رئيس مجلس إدارة جمعية المستودع الخيري بشرورة «كنان» يسلم بن مبخوت آل بدر: تتزاحم كلمات الترحيب بمقدم أميرنا الغالي، كتزاحم قطرات الأمطار للانهمار على أرض الخير والنماء، ونعيش مناسبة كريمة يتطلع فيها أبناء المحافظة للقاء أميرهم المحبوب، كون المناسبة تحمل في طياتها الكثير من بشائر الخير والعطاء لأبناء هذه المحافظة المباركة من أميرها رمز العطاء، فما نراه ونشاهده من إنجازات تنموية وخدمات كبيرة ووافية من الدولة شملت كافة مناحي الحياة، من خدمات بلدية وصحية وتعليمية ودعم منقطع النظير للقطاع الثالث، كي يساهم مساهمة فاعلة في دفع عجلة التنمية لتحقيق رؤية 2030، وقد تحققت ولله الحمد برعاية ودعم أمير المنطقة الذي يحرص على الدوام على تفقد أحوال المواطن وتلمس احتياجاته.
تلمس الاحتياجات
أشار رئيس مجلس إدارة جمعية تداوي الصحية بمحافظة شرورة صالح سالم دحيان، إلى أن محافظة شرورة تسعد بزيارة الأمير جلوي بن عبدالعزيز، حيث إن هذه الزيارة كما تعودنا من ولاة الأمر على تفقد أحوال المواطنين دائما، وافتتاح المشاريع التي لها الأثر في مصلحة ورفاهية المواطنين والسعي لسرعة إنجاز المشاريع التنموية لازدهار ورقي المحافظة.
ولاء وانتماء
أوضح نائب رئيس جمعية إسناد لرعاية ذوي الإعاقة بشرورة صبيح بن كندش الصيعري، أن الزيارة تجسد منهج حكومتنا الرشيدة، وتفتح آفاق الاطلاع والإشراف على احتياج المحافظة في مختلف المجالات، وكذلك تمثل دفعاً لعجلة التنمية للمشاريع القائمة وبذور خير لمشاريع نماء قادمة، حيث تزامنت هذه الزيارة في الفترة التي تمت فيها موافقة وزير العمل على تأسيس جمعية إسناد لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بشرورة.
كانت هذه تفاصيل خبر مديرو الجمعيات الخيرية: الزيارة تحمل معاني العطاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.