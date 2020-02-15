مديرو الجمعيات الخيرية: الزيارة تحمل معاني العطاء

رحب رئيس مجلس إدارة جمعية «بيّنات» لتحفيظ القرآن الكريم بشرورة الدكتور ناصر بن مبارك آل شملان ومنسوبو الجمعية، بزيارة أميرمنطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد إلى المحافظة، وقال: هذه الزيارة الميمونة التي يلتقي فيها أبناء دوت الخليج بمسؤوليه، بدافع الحب والولاء والتطلعات للعطاء والنماء، وتحمل دلالة على الوعي الكامل والإدراك المنقطع النظير من قبل أمير المنطقة لجدوى مثل هذه اللقاءات والزيارات التي ستلقي بثمارها التنموية على المحافظة وقاطنيها، فهي تفتح آفاق الاطلاع والإشراف على احتياج المناطق، كما أنها تبقى توقيتاً زمنياً محفوظا في ذاكرة الجميع لإطلاق مشاريع التنمية في شتى المجالات في محافظة شرورة، ولجمعية تحفيظ القرآن بشرورة نصيبٌ في شرف تدشين مشاريعها الوقفية والتعليمية بدعم ورعاية كريمة من أمير منطقة نجران.

فرحة الأيتام

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية طموح لرعاية الأيتام عبدالله عايض العبلاء، أن زيارة الأمير جلوي بن عبدالعزيز إلى محافظة شرورة زيارة غالية على قلوب أبناء المحافظة، وهي مناسبة كريمة يتطلعون فيها للقاء أميرهم المحبوب، وتحمل في طياتها الكثير من بشائر الخير والعطاء، وما نراه ونشاهده من إنجازات تنموية واهتمام كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، شملت كافة نواحي الحياة.

خير ونماء

أضاف رئيس مجلس إدارة جمعية المستودع الخيري بشرورة «كنان» يسلم بن مبخوت آل بدر: تتزاحم كلمات الترحيب بمقدم أميرنا الغالي، كتزاحم قطرات الأمطار للانهمار على أرض الخير والنماء، ونعيش مناسبة كريمة يتطلع فيها أبناء المحافظة للقاء أميرهم المحبوب، كون المناسبة تحمل في طياتها الكثير من بشائر الخير والعطاء لأبناء هذه المحافظة المباركة من أميرها رمز العطاء، فما نراه ونشاهده من إنجازات تنموية وخدمات كبيرة ووافية من الدولة شملت كافة مناحي الحياة، من خدمات بلدية وصحية وتعليمية ودعم منقطع النظير للقطاع الثالث، كي يساهم مساهمة فاعلة في دفع عجلة التنمية لتحقيق رؤية 2030، وقد تحققت ولله الحمد برعاية ودعم أمير المنطقة الذي يحرص على الدوام على تفقد أحوال المواطن وتلمس احتياجاته.

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تلمس الاحتياجات

أشار رئيس مجلس إدارة جمعية تداوي الصحية بمحافظة شرورة صالح سالم دحيان، إلى أن محافظة شرورة تسعد بزيارة الأمير جلوي بن عبدالعزيز، حيث إن هذه الزيارة كما تعودنا من ولاة الأمر على تفقد أحوال المواطنين دائما، وافتتاح المشاريع التي لها الأثر في مصلحة ورفاهية المواطنين والسعي لسرعة إنجاز المشاريع التنموية لازدهار ورقي المحافظة.

ولاء وانتماء

أوضح نائب رئيس جمعية إسناد لرعاية ذوي الإعاقة بشرورة صبيح بن كندش الصيعري، أن الزيارة تجسد منهج حكومتنا الرشيدة، وتفتح آفاق الاطلاع والإشراف على احتياج المحافظة في مختلف المجالات، وكذلك تمثل دفعاً لعجلة التنمية للمشاريع القائمة وبذور خير لمشاريع نماء قادمة، حيث تزامنت هذه الزيارة في الفترة التي تمت فيها موافقة وزير العمل على تأسيس جمعية إسناد لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بشرورة.