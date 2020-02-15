السعودية اليوم / إيقاف 12 مهاجرًا غير شرعي وإنقاذ 6 آخرين بالجزائر



الجزائر 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واس

أوقفت مجموعة من حرس السواحل الجزائري 12 مهاجرًا غير شرعي، من جنسيات إفريقية مختلفة، بمحافظة مستغانم شمال غرب الجزائر.

وأفادت المجموعة الإقليمية لحرس السواحل بمستغانم اليوم أنه أوقف مهاجرين وهم على متن قارب على بعد كيلومترين من شمال شاطئ خروبة بمستغانم، وهم في طريقهم إلى الأراضي الأوروبية بطريقة غير شرعية، وأن وحدات من حرس السواحل أنقذت ستة مهاجرين غير شرعيين من الغرق وسط البحر على بعد 60 كم شمال سيدي لخضر بمستغانم، لافتة إلى أن المهاجرين فقدوا منذ ستة أيام بعد إبحارهم سرًا من أحد شواطئ محافظة وهران المجاورة إلى ميناء مستغانم بهدف التوجه إلى الأراضي الأوروبية.

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21:16ت م

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