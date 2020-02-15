السعودية اليوم / تحذيرات في بريطانيا من عاصفة "دينيس" وإلغاء مئات الرحلات الجوية



لندن 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واس

حذر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني أن تأثير عاصفة "دينيس" قد يكون أسوأ من عاصفة "سيارا".

وأطلق المكتب مجموعة تحذيرات من الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة، كما توقع أن تشهد بريطانيا تساقطًا للأمطار تصل إلى 120-140 مم، ورياح تصل سرعتها لأكثر من 80 ميل/ساعة.

وحذرت وكالة البيئة البريطانية من حدوث فيضانات وأمطار غزيرة وذوبان الثلوج.

وتسببت العاصفة التي لم تبلغ ذروتها بعد، بإلغاء مئات الرحلات للخطوط الجوية التي تقلع من بريطانيا والرحلات الداخلية، وإلغاء مطار "جاتويك" بلندن 150 رحلة عودة و مغادرة.

ونصحت شركات السكك الحديدة بأن يكون الركاب على استعداد لأن تطرأ بعض التأخيرات والإلغاءات في خدماتها بسبب الفيضانات.

يُذكر أن مكتب الأرصاد الجوية أصدر تحذيرًا باللون الكهرماني "آمبر" من الأمطار في المناطق الشمالية والمناطق الجنوب غربية من الساعة 12 صباحًا من يوم السبت وإلى الساعة 3 عصرًا من يوم الأحد، ومن الساعة 12 ليلاً إلى الساعة 6 من مساء يوم الأحد.

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