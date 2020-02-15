السعودية اليوم / لقاء بين تعليم وصحة الشرقية للتعريف بإجراءات التعامل مع فيروس كورونا



الدمام 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واس

نظمت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة بإدارة الشؤون الصحية المدرسية بالتعاون مع الشؤون الصحية والمركز الوطني "وقاية" الخميس الماضي برنامجًا تثقيفياً بعنوان "إجراءات التعامل مع فيروس كورونا" ، بحضور مدير الصحة المدرسية لبنى الدرباس ومشرفي ومشرفات الصحة المدرسية بالمكاتب و المحافظات ، من أجل تعزيز مستوى التعاون بين وزارة التعليم ووزارة الصحة للتعريف بإجراءات التعامل مع فيروس كورونا بالمدارس وطرق التعامل مع الحالات المشتبه بها في المدارس ووضع التدابير والاحتياطات الاحترازية للوقاية منه .

وافتتح اللقاء بكلمة للمشرف على وكالة الشؤون المدرسية الدكتور أمين بن يوسف نعمان أوضح فيها أن هذا اللقاء الذي يجمع كلاً من وزارة التعليم ووزارة الصحة ومركز الوقاية، جاء لوضع جميع الخطط التي تسهم في الوقاية وأخذ الحذر بجميع أشكاله لمتابعة هذا الفيروس وعدم تواجده في جميع المدارس في المملكة .

من جهته أبان مدير عام الشؤون الصحية المدرسية الدكتور علي بن سلطان السلطان أن الوقاية هي مسؤوليتنا جميعاً ، ويجب الوقاية لأي طالب سواء كان في قرية أو مدينة ، مؤكداً على ضرورة رفع مستوى التوعية والوقاية في المدارس .

من جانبه بين مدير عام الصحة المدرسية الدكتور محمود نحاس أنه أعدت محاضرة توعوية للمرشدين الصحيين بتعريف المرض والوقاية منه والتأكيد على ضرورة غسل اليدين وتعزيز هذه الظاهرة بين أبنائنا و بناتنا للتعريف بمرض كورونا وطرق انتشاره ومقاومته قدمها طبيب مختص من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها .

وأكد نحاس ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الأساسية، واستخدام السبل الوقائية ، وضرورة تعزيز النواحي الصحية ، مشيرًا إلى الدور التوعوي والتثقيفي للمرشدين الصحيين بالمدارس.

واختتم اللقاء بإجراء حوار مفتوح مع مديري ومشرفي و مشرفات الشؤون الصحية المدرسية في المناطق والمحافظات والإجابة على الأسئلة المتعلقة بالفيروس.

// انتهى //

20:44ت م

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