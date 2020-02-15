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وزير الخارجية ونظيره الهندي يستعرضان العلاقات الثنائية

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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مدينة ميونخ الألمانية اليوم، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار، وذلك على هامش مشاركة سموه في مؤتمر ميونخ للأمن.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك، إضافة لبحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

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