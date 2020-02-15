الأمانة: الفقرة المتداولة ضمن بسطة الرياض لم يُتفق عليها

2020-02-15

متابعات الخليج 365 – الرياض

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أكدت أمانة منطقة الرياض، أن الفقرة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن فعالية بسطة الرياض لم تكن من الفقرات المتفق على عرضها مسبقًا مع الجهة المشغلة.

وقالت أمانة الرياض في تغريدة لها عبر تويتر، مساء اليوم السبت: إن ما جرى يعد اجتهادًا فرديًّا من أحد المشاركين، وتم إشعار جميع المشاركين بضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين في المشاركات المقبلة.

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