أكثر من 150 قطعة أثرية في ركن المقتنيات بمهرجان بارق

2020-02-15

متابعات الخليج 365 – أحمد الشهري – بارق

جذب ركن المقتنيات الأثرية والتراثية، الذي أقيم خلال فعاليات مهرجان بارق الشتوي للعام الحالي، عددًا من الزوار والمقيمين، الذين قدموا لمشاهدة المقتنيات التراثية التي يضمها المتحف.

وأوضح عبدالله بن زاهر فيصل البارقي أن ركن المقتنيات التراثية والأثرية شهد حضورًا مميزًا طيلة أيام المهرجان، والذي يضم أكثر من 150 قطعة أثرية.

وأفاد البارقي بأن بلدية المحافظة خصصت للركن موقعًا ضمن القرية الشعبية بجبال، موضحًا أن اهتمامه بجمع المقتنيات الأثرية بدأ منذ 30 عامًا حيث بدأت فكرة جمعها تراوده ليقرر المشاركة بهذا المتحف، بجمع الحلي وأدوات الزراعة والحرث، وأدوات الطبخ القديمة، وأسلحة قديمة وخناجر وسيوف وعملات تاريخية ومخطوطات ووثائق يعود تاريخها إلى أكثر من نصف قرن، وأوعية لجلب مياه الشرب وحفظ السمن البلدي وآلات خاصة بالخياطة، وبعض أدوات الدراسة والكتب التي كانت تستخدم قبل أكثر من 30 عامًا.

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وقال: إنه تمكن من جمع المقتنيات الأثرية من محافظة بارق وخارجها ومن بعض كبار السن والأصدقاء، مضيفًا: أن المتحف شهد زيارة عدد من المسؤولين والإعلاميين في المحافظة، ومنهم محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي، ورئيس البلدية محمد مرزن عسيري الذي أعجب بالمتحف وما يحتويه من مقتنيات تراثية.

وأكد البارقي أنه لا يتردد في استقبال الضيوف الذين يأتون لزيارة متحفه والحديث لهم عن التراث، ومحتويات المتحف، كاشفًا عن تطلعاته بأن تشرف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على متحفه، وأن تخصص البلدية موقعًا يليق بهذا التراث.

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