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البحرين تحظر دخول بعض الزوار الأجانب بسبب كورونا

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2020-02-15

البحرين تحظر دخول بعض الزوار الأجانب بسبب كورونا

متابعات الخليج 365 – متابعة 

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أعلنت وزارة الخارجية البحرينية على “تويتر” حظر دخول الزوار الأجانب، الذين تواجدوا بالصين خلال الـ14 يومًا السابقة لتاريخ الوصول إلى البحرين، وذلك في إطار التعامل مع فيروس كورونا.

وشددت الوزارة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والطبية المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية للبحرينيين ومواطني دول والمقيمين الأجانب القادمين إلى البحرين من الصين.

وأكدت الوزارة على تجنب السفر إلى الصين؛ نظرًا لانتشار فيروس كورونا، حتى إشعار آخر.

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