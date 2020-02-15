الجمارك تعيد تصدير أكثر من 945 ألف منتج مخالف 

2020-02-15

متابعات الخليج 365 – الرياض

أعادت الجمارك السعودية خلال عام 2019م تصدير أكثر من 882 ألف منتج من الأجهزة الكهربائية و63 ألف إطار من إطارات المركبات؛ وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية الإلزامية الخاصة بالسلامة والكفاءة الطاقة.

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وشملت هذه المنتجات المعاد تصديرها (أجهزة تكييف، غسالات، نشافات، ثلاجات، إنارة، إطارات)، فيما بلغت منتجات الإنارة التي تم إعادة تصديرها 684147 منتجًا، فيما بلغت أجهزة “الغسالات والثلاجات والسخانات والنشافات”، 173653 منتجًا، وبلغ مجموع المكيفات 24 ألف مكيف.

وتأتي هذه الجهود المبذولة في إطار التعاون والتنسيق المتواصل الذي يجمع المركز السعودي لكفاءة الطاقة- كفاءة- ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالإضافة إلى الجمارك السعودية، حيث مثل هذه الشراكة بين هذه الجهات المعنية منظومة عمل متكاملة تسعى لضمان دخول السلع المطابقة فقط للمواصفات القياسية المعتمدة، والتي يأتي من أهمها السلع التي تستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة.

وأوضحت الجمارك أنه تم تكليف مستوردي هذه المنتجات بإعادة تصديرها إلى بلد المصدر، حيث تعد هذه السلع مخالفة للمواصفات القياسية السعودية.

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