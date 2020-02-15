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سامسونج وإل جي تخرجان من السوق الإيراني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

قالت إيران إنها بدأت إزلة اللوحات الإعلانية لشركتي «إل جي وسامسونج» الكوريتين الجنوبيتين، بعد قرارهما الخروج من السوق الإيرانية استجابة للعقوبات الأمريكية.

ونقلت وكالة أنباء إرنا الرسمية عن رئيس هيئة إدارة اتحاد الأجهزة البصرية والصوتية الإيرانية علي رضا موسوي مجد، قوله إن إزالة اللوحات الإعلانية لشركة «سامسونج» من المتاجر قد بدأت منذ فترة.

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وكشف مجد أن أولى المنتجات البديلة عن «سامسونج» هي ماركة «سام» ستدخل إلى السوق خلال الأسابيع المقبلة.

ومن جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي «إن الشركات الأجنبية التي تغادر بلاده استجابة لغطرسة أمريكا ستكون عودتها صعبة جدا».

وكتب موسوي عبر تويتر أن «الإيرانيين لا ينسون أصدقاء الأيام الصعبة، ولكن على الشركات الأجنبية التي غادرت السوق الإيرانية خلال الأعوام والأشهر الأخيرة استجابة لغطرسة أمريكا أن تعلم بأن العودة لهذه السوق ستكون صعبة جدا».

وأضاف متحدث الخارجية الإيرانية أن «قانون التجارة يقول إن الاحتفاظ بالسوق أصعب من الدخول إليه»، حسبما أوردته وكالة أنباء إرنا.