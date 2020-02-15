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اعتقال 5 قادة لداعش في الموصل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - الموصل

أعلنت قيادة عمليات نينوى العراقية أمس اعتقال خمسة قادة بتنظيم داعش، بينهم سوريان، في أحد المنازل بالبلدة القديمة في الموصل (400 كلم شمال بغداد).

وقال العميد محمد الجبوري مسؤول إعلام عمليات نينوى إن «قوة من استخبارات نينوى اعتقلت القياديين الخمسة خلال تواجدهم معا، في كمين نصبته لهم في منطقة الفاروق بالبلدة القديمة، مما أسفر عن اعتقالهم بالحال ومصادرة أسلحة خفيفة وكاتمة للصوت كانت بحوزتهم».

وأضاف الجبوري أن «القوات الأمنية اقتادتهم إلى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم وتسليمهم للقضاء العراقي».