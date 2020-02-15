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إزالة سيارات تالفة ومهملة بالدلم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدلم

باشرت الفرق الميدانية ببلدية محافظة الدلم أعمال حملة إزالة السيارات التالفة والمهملة، ابتداء من منطقة الصناعية بالمحافظة، أولى محطات الحملة، ومن المقرر أن تتوسع تدريجيا لتصل إلى مختلف أحياء المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الدلم المهندس سليمان العايد أن الحملة امتداد للجهود التي تبذلها الأمانة لتحسين المشهد الحضري في المنطقة، وتعزيز جودة الحياة، واستشعارا لما تشكله السيارات التالفة والمهملة من خطر على السكان، وتشويهها للمشهد العام في المدن.

ولفت إلى أن البلدية ستعمل لتحقيق أهداف الحملة، والاستجابة للبلاغات، وتغطية المناطق المستهدفة بالحملة.