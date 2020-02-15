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شركات خاصة تتهرب من التأمين الصحي لأسر الموظفات و«مجلس الضمان» يتوعد المخالفين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سحر أبوشاهين الدمام

فيما تتهرب بعض شركات القطاع الخاص من المساواة بين موظفيها من الذكور والإناث من حيث التأمين الصحي لأسرهم، أكد مجلس الضمان الصحي لـ «مكة» أن الشركات غير الملتزمة تتعرض للمحاسبة والغرامة.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل المهندس منصور الشثري أن الموظفات المتضررات من عدم التزام جهات عملهن في القطاع الخاص بتوفير التأمين الصحي لأسرهن، وما لم يكن لديهن تأمين من جهة عمل الزوج، عليهن التقدم بشكوى لمجلس الضمان الصحي، حيث إن هذا مخالف للنظام، ويؤثر على جودة بيئة العمل ويسبب الإحباط للموظفات العاملات بالمؤسسة، نتيجة إحساسهن بعدم المساواة في منح الحقوق بين الموظفات والموظفين العاملين فيها.

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من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني ياسر المعارك: إن أصحاب العمل في القطاع الخاص ملزمون بتوفير التأمين الصحي لجميع العاملين لديهم وأفراد أسرهم. لافتا إلى أن التأمين الصحي للعامل الذكر يشمل (الزوجة، الزوجات، الأبناء حتى سن 25 عاما، البنات غير المتزوجات)، وإذا كانت العاملة متزوجة يشمل التأمين الصحي زوجها إذا كان يعمل في قطاع حكومي مستثنى من الخضوع الإلزامي للتأمين الصحي أو كان يعمل بقطاع آخر لا يوفر له التأمين الصحي الإلزامي أو كان لا يعمل، ويشمل في هذه الحالة أبناءها الذكور حتى سن 25 سنة والبنات غير المتزوجات.

وأضاف أن المنشآت غير الملتزمة بتوفير التأمين الصحي لمنسوبيها سعوديين وغير سعوديين وأفراد أسرهم ستتعرض إلى إيقاف الخدمات على تلك المنشآت، بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى إلزامها بسداد الأقساط الواجبة السداد وغرامة مالية تساوي قيمة التأمين عن كل فرد.

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