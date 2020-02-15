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تدريب نساء تبوك على دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - تبوك

في مسعى إلى تشكيل فريق تطوعي معتمد، وتدريب النساء على دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات، تنظم جمعية التنمية الأسرية بتبوك، بالتعاون مع كلية التقنية للبنات بتبوك برنامجا تدريبيا عن دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات يستهدف النساء، والذي يستمر على مدى 10 أيام، ابتداء من الأحد المقبل، وذلك بمقر الجمعية بتبوك.

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وأوضح المدير التنفيذي للجمعية فهد العنزي أن البرنامج، والذي يقدم مجانا، سيتناول توضيح مفهوم المشاريع الصغيرة والمقومات الشخصية لرائدة الأعمال وخطة المشروع ودورها في الإعداد للمشروع الصغير وتخطيط الجوانب التسويقية والفنية والمالية للمشروع.

ودعا العنزي الراغبات في حضور البرنامج، والذي ينفذ بالفترة الصباحية بمعدل 4 ساعات يوميا، إلى التسجيل عبر موقع الجمعية، مشيرا إلى أن البرنامج سيقدم للمتدربة شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومن وزارة الخدمة المدنية، وشهادة خبرة من الجمعية بعد إنهاء متطلبات البرنامج التدريبي مع إمكانية التحاق المتدربة بعد التخرج مع فريق الاستثمار والاستدامة المالية التطوعي الخاص بالجمعية.

أهداف البرنامج