، صفعة لتركيا .. روسيا تعتبر سيطرة النظام السوري على إدلب أمرًا حتميًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - "لافروف" قال: تحالفنا مع أنقرة لا يعني أننا نتفق على كل شيء

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم (السبت)، أن "انتصار نظام بشار الأسد في محافظة إدلب، آخر معاقل الفصائل المعارضة في سوريا، أمر حتمي"، رغم رفض تركيا دخول النظام السوري إلى إدلب وتحريكها قوات عسكرية لوقف تقدمه، الأمر الذي يجعل من تصريح "لافروف" لطمة على وجه تركيا حليفة روسيا.

وذكر "لافروف" خلال مؤتمر ميونيخ السنوي لمناقشة قضايا دفاعية ودبلوماسية، أن الولايات المتحدة أعلنت القضاء على تنظيم داعش الإرهابي لكن الوحش عاد، وفقاً لـ"فرانس 24".

وقال الوزير الروسي عقب لقاء نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو: "لدينا علاقات جيدة جداً مع تركيا لكن ذلك لا يعني أننا نتفق على كل شيء".

ويشن النظام السوري منذ أشهر عملية عسكرية بدعم من الطيران الروسي في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، حيث تهيمن هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) فضلاَ عن فصائل معارضة وجهادية أخرى.

وأقامت تركيا 12 نقطة مراقبة في إدلب بموجب اتفاق وقف إطلاق النار وخفض التصعيد الذي جرى التوصل إليه عام 2018 بين أنقرة التي تدعم فصائل معارضة وموسكو.وزير الخارجية الروسي روسيا سوريا