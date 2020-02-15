، "الجمارك" تعيد تصدير أكثر من 945 ألف منتج مخالف للمواصفات القياسية السعودية لكفاءة الطاقة ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - أعادت الجمارك السعودية خلال عام 2019م تصدير أكثر من (882) ألف منتج من الأجهزة الكهربائية، و(63) ألف إطار من إطارات المركبات؛ وذلك لعدم مطابقتها المواصفات القياسية الإلزامية الخاصة بالسلامة ولكفاءة الطاقة.
وشملت هذه المنتجات المعاد تصديرها (أجهزة تكييف، غسالات، نشافات، ثلاجات، إنارة، إطارات).
وبلغت منتجات الإنارة التي تم إعادة تصديرها (684.147) منتجًا، فيما بلغت أجهزة "الغسالات والثلاجات والسخانات والنشافات" (173.653) منتجًا، وبلغ مجموع المكيفات (24) ألف مكيف.
وتأتي هذه الجهود المبذولة في إطار التعاون والتنسيق المتواصل الذي يجمع المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة)، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إضافة إلى الجمارك السعودية. وتمثل هذه الشراكة بين هذه الجهات المعنية منظومة عمل متكاملة، تسعى لضمان دخول السلع المطابقة فقط للمواصفات القياسية المعتمدة، التي يأتي من أهمها السلع التي تستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة.
وأوضحت الجمارك أنه تم تكليف مستوردي هذه المنتجات بإعادة تصديرها إلى بلد المصدر؛ إذ تعد هذه السلع مخالفة للمواصفات القياسية السعودية.الجمارك السعودية كفاءة الطاقة
15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441 09:37 PM
أعادت الجمارك السعودية خلال عام 2019م تصدير أكثر من (882) ألف منتج من الأجهزة الكهربائية، و(63) ألف إطار من إطارات المركبات؛ وذلك لعدم مطابقتها المواصفات القياسية الإلزامية الخاصة بالسلامة ولكفاءة الطاقة.
وشملت هذه المنتجات المعاد تصديرها (أجهزة تكييف، غسالات، نشافات، ثلاجات، إنارة، إطارات).
وبلغت منتجات الإنارة التي تم إعادة تصديرها (684.147) منتجًا، فيما بلغت أجهزة "الغسالات والثلاجات والسخانات والنشافات" (173.653) منتجًا، وبلغ مجموع المكيفات (24) ألف مكيف.
وتأتي هذه الجهود المبذولة في إطار التعاون والتنسيق المتواصل الذي يجمع المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة)، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إضافة إلى الجمارك السعودية. وتمثل هذه الشراكة بين هذه الجهات المعنية منظومة عمل متكاملة، تسعى لضمان دخول السلع المطابقة فقط للمواصفات القياسية المعتمدة، التي يأتي من أهمها السلع التي تستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة.
وأوضحت الجمارك أنه تم تكليف مستوردي هذه المنتجات بإعادة تصديرها إلى بلد المصدر؛ إذ تعد هذه السلع مخالفة للمواصفات القياسية السعودية.
، "الجمارك" تعيد تصدير أكثر من 945 ألف منتج مخالف للمواصفات القياسية السعودية لكفاءة الطاقة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الجمارك" تعيد تصدير أكثر من 945 ألف منتج مخالف للمواصفات القياسية السعودية لكفاءة الطاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.