- 1/3
- 2/3
- 3/3
نجح "الرائد"، عصر اليوم، في تحقيق الفوز على "أبها" في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ18 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وانتهت المباراة بفوز الرائد بهدفين لهدف، حيث كان الفريق هو البادئ بالتسجيل عبر لاعبه جهاد الحسين في الدقيقة 14 من عمر المباراة.
اللاعب فراس شواط تعادل لـ"أبها" في الدقيقة 71 من عمر المباراة، لكن اللاعب ماركو بيريز محترف "الرائد" كان له رأي آخر بعدما سجل الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 88، علماً بأن اللاعب ذاته قد سجل هدفاً آخر في الدقيقة 96، لكن تم إلغاؤه بعد الرجوع لتقنية الـVAR.
بتلك النتيجة رفع "الرائد" رصيده للنقطة 30، فيما استقر "أبها" عند النقطة 23.دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرائد أبها
هدف قاتل لـ"الرائد" يمنحه نقاط المباراة من "أبها"محمد السيّد الخليج 365 2020-02-15
نجح "الرائد"، عصر اليوم، في تحقيق الفوز على "أبها" في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ18 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وانتهت المباراة بفوز الرائد بهدفين لهدف، حيث كان الفريق هو البادئ بالتسجيل عبر لاعبه جهاد الحسين في الدقيقة 14 من عمر المباراة.
اللاعب فراس شواط تعادل لـ"أبها" في الدقيقة 71 من عمر المباراة، لكن اللاعب ماركو بيريز محترف "الرائد" كان له رأي آخر بعدما سجل الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 88، علماً بأن اللاعب ذاته قد سجل هدفاً آخر في الدقيقة 96، لكن تم إلغاؤه بعد الرجوع لتقنية الـVAR.
بتلك النتيجة رفع "الرائد" رصيده للنقطة 30، فيما استقر "أبها" عند النقطة 23.
15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
06:47 PM
في الجولة 18 من دوري الأمير محمد بن سلمان
نجح "الرائد"، عصر اليوم، في تحقيق الفوز على "أبها" في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ18 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وانتهت المباراة بفوز الرائد بهدفين لهدف، حيث كان الفريق هو البادئ بالتسجيل عبر لاعبه جهاد الحسين في الدقيقة 14 من عمر المباراة.
اللاعب فراس شواط تعادل لـ"أبها" في الدقيقة 71 من عمر المباراة، لكن اللاعب ماركو بيريز محترف "الرائد" كان له رأي آخر بعدما سجل الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 88، علماً بأن اللاعب ذاته قد سجل هدفاً آخر في الدقيقة 96، لكن تم إلغاؤه بعد الرجوع لتقنية الـVAR.
بتلك النتيجة رفع "الرائد" رصيده للنقطة 30، فيما استقر "أبها" عند النقطة 23.
، هدف قاتل لـ"الرائد" يمنحه نقاط المباراة من "أبها" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر هدف قاتل لـ"الرائد" يمنحه نقاط المباراة من "أبها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.