، مصطفى ملائكة أول حارس يسجِّل من خارج علامة الجزاء في الملاعب السعودية ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - نجح مصطفى ملائكة حارس مرمى الفيصلي في دخول تاريخ الدوري السعودي من أوسع أبوابه بتسجيله أول هدف لحارس مرمى من خارج علامة الجزاء.
وتمكن ملائكة من وضع بصمته بعدما قلب تأخر فريقه إلى تعادل في الأنفاس الأخيرة، وتحديدًا بالدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع في لقاء الفتح والفيصلي لحساب الجولة الثامنة عشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، الذي انتهى (2-2).
ولا يعد هدف مصطفى ملائكة الأول لحراس المرمى في الدوري السعودي، بل هو رابع الأهداف، لكنه يعتبر الأول الذي يسجل من خارج ركلات الجزاء، كما أنه أول الأهداف التي تمنح فريقًا نقاط التعادل؛ لأن الأهداف السابقة جاءت لتعزيز النتيجة بالفوز.
ويعتبر محمد الخوجلي حارس النصر صاحب أول الأهداف لحارس المرمى في الملاعب السعودية، وذلك حينما سجَّل رابع أهداف فريقه بمرمى نادي الأنصار ضمن ربع نهائي كأس ولي العهد عام 2005، وحينها انتهى اللقاء (4-1).
أما أول الأهداف المسجلة في الدوري فكان من نصيب مبروك زايد حارس الاتحاد الذي سجل ثالث أهداف فريقه أمام الرائد في موسم 2010-2011، وفيها تغلب الاتحاد (3-0)، وسار على خطاه المخضرم المصري عصام الحضري حارس التعاون قبل 3 مواسم حينما سجل رابع الأهداف لفريقه في مباراة الاتفاق.
في حين كان عبدالله المعيوف بطلاً لموقعة الهلال والرائد في الجولة الماضية بعدما أسهم بانتصار فريقه (3-1) حينما نجح في التصدي لجزائية لاعب الرائد محمد فوزير المتأخرة قبل أن يسجل هدف فريقه الثالث من ركلة جزاء قبل إطلاق الحكم صفارة نهاية اللقاء بثوانٍ قليلة. دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الفيصلي الفتح الدوري السعودي للمحترفين
15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441 09:29 PMمصطفى ملائكة أول حارس يسجِّل من خارج علامة الجزاء في الملاعب السعودية
نجح مصطفى ملائكة حارس مرمى الفيصلي في دخول تاريخ الدوري السعودي من أوسع أبوابه بتسجيله أول هدف لحارس مرمى من خارج علامة الجزاء.
وتمكن ملائكة من وضع بصمته بعدما قلب تأخر فريقه إلى تعادل في الأنفاس الأخيرة، وتحديدًا بالدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع في لقاء الفتح والفيصلي لحساب الجولة الثامنة عشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، الذي انتهى (2-2).
ولا يعد هدف مصطفى ملائكة الأول لحراس المرمى في الدوري السعودي، بل هو رابع الأهداف، لكنه يعتبر الأول الذي يسجل من خارج ركلات الجزاء، كما أنه أول الأهداف التي تمنح فريقًا نقاط التعادل؛ لأن الأهداف السابقة جاءت لتعزيز النتيجة بالفوز.
ويعتبر محمد الخوجلي حارس النصر صاحب أول الأهداف لحارس المرمى في الملاعب السعودية، وذلك حينما سجَّل رابع أهداف فريقه بمرمى نادي الأنصار ضمن ربع نهائي كأس ولي العهد عام 2005، وحينها انتهى اللقاء (4-1).
أما أول الأهداف المسجلة في الدوري فكان من نصيب مبروك زايد حارس الاتحاد الذي سجل ثالث أهداف فريقه أمام الرائد في موسم 2010-2011، وفيها تغلب الاتحاد (3-0)، وسار على خطاه المخضرم المصري عصام الحضري حارس التعاون قبل 3 مواسم حينما سجل رابع الأهداف لفريقه في مباراة الاتفاق.
في حين كان عبدالله المعيوف بطلاً لموقعة الهلال والرائد في الجولة الماضية بعدما أسهم بانتصار فريقه (3-1) حينما نجح في التصدي لجزائية لاعب الرائد محمد فوزير المتأخرة قبل أن يسجل هدف فريقه الثالث من ركلة جزاء قبل إطلاق الحكم صفارة نهاية اللقاء بثوانٍ قليلة.
، مصطفى ملائكة أول حارس يسجِّل من خارج علامة الجزاء في الملاعب السعودية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى ملائكة أول حارس يسجِّل من خارج علامة الجزاء في الملاعب السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.