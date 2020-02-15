، وزير الخارجية يلتقي نظيرَيْه الهندي والنمساوي ،

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التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، في مدينة ميونخ الألمانية اليوم وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، ومجالات التعاون المشترك، إضافة لبحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.
كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله في مدينة ميونخ الألمانية اليوم ألكسندر شالينبرج، وزير خارجية جمهورية النمسا. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، وسبل تطويرها، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان
وزير الخارجية يلتقي نظيرَيْه الهندي والنمساويوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-02-15
التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، في مدينة ميونخ الألمانية اليوم وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، ومجالات التعاون المشترك، إضافة لبحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.
كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله في مدينة ميونخ الألمانية اليوم ألكسندر شالينبرج، وزير خارجية جمهورية النمسا. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، وسبل تطويرها، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
09:09 PM
جرى استعراض العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية
التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، في مدينة ميونخ الألمانية اليوم وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، ومجالات التعاون المشترك، إضافة لبحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.
كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله في مدينة ميونخ الألمانية اليوم ألكسندر شالينبرج، وزير خارجية جمهورية النمسا. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، وسبل تطويرها، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
، وزير الخارجية يلتقي نظيرَيْه الهندي والنمساوي ،
المصدر : الخليج 365
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