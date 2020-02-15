، "التحالف": عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط طائرة "التورنيدو".. واحتمالية وقوع أضرار بالمدنيين ،

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صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأنه إلحاقًا للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بشأن سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية من نوع (تورنيدو) بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني بمحافظة (الجوف) اليمنية، فقد تم تنفيذ عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط الطائرة.
وأضاف العقيد المالكي بأنه تم الإبلاغ عن احتمالية وقوع أضرار جانبية أثناء عملية البحث والإنقاذ، وسوف يتم إحالة الوثائق كافة المتعلقة باحتمالية الحادث العرضي إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث.سقوط إحدى طائرات التحالف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف
"التحالف": عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط طائرة "التورنيدو".. واحتمالية وقوع أضرار بالمدنيينوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-02-15
صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأنه إلحاقًا للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بشأن سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية من نوع (تورنيدو) بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني بمحافظة (الجوف) اليمنية، فقد تم تنفيذ عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط الطائرة.
وأضاف العقيد المالكي بأنه تم الإبلاغ عن احتمالية وقوع أضرار جانبية أثناء عملية البحث والإنقاذ، وسوف يتم إحالة الوثائق كافة المتعلقة باحتمالية الحادث العرضي إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث.
15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
08:37 PM
15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
09:31 PM
ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني بمحافظة الجوف اليمنية
صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأنه إلحاقًا للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بشأن سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية من نوع (تورنيدو) بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني بمحافظة (الجوف) اليمنية، فقد تم تنفيذ عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط الطائرة.
وأضاف العقيد المالكي بأنه تم الإبلاغ عن احتمالية وقوع أضرار جانبية أثناء عملية البحث والإنقاذ، وسوف يتم إحالة الوثائق كافة المتعلقة باحتمالية الحادث العرضي إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث.
، "التحالف": عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط طائرة "التورنيدو".. واحتمالية وقوع أضرار بالمدنيين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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