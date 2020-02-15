نقل الجرحى المدنيين من موقع طائرة التورنيدو للعلاج بالمملكة

2020-02-15

متابعات الخليج 365 – الرياض

أفادت مصادر من محافظة الجوف،بأن هناك استعدادات جارية لنقل الجرحى من المدنيين جراء عملية البحث والإنقاذ، التي نفذها التحالف العربي بموقع سقوط الطائرة السعودية بمحافظة الجوف اليمنية.

وقالت المصادر: إنه سيتم نقل الجرحى إلى مستشفيات بالمملكة لتقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية اللازمة، والتي تمثل بادرة إنسانية نابعة من التزام التحالف الأخلاقي والقانوني بعملياته العسكرية.

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وأكدت مصادر مطلعة من منطقة سقوط الطائرة أن الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران تستخدم المدنيين كدروع بشرية.

وأكدت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي أن هناك عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط طائرة (التورنيدو) في الجوف اليمنية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأنه وإلحاقًا للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بشأن سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية من نوع (تورنيدو) بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني بمحافظة (الجوف) اليمنية، فقد تم تنفيذ عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط الطائرة.

وأضاف العقيد المالكي بأنه تم الإبلاغ عن احتمالية وقوع أضرار جانبية أثناء عملية البحث والإنقاذ، وسوف يتم إحالة كافة الوثائق المتعلقة باحتمالية الحادث العرضي إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث.

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