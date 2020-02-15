2020-02-15

متابعات الخليج 365 – الرياض

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أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية آلية تغيير الصورة الشخصية في الهوية الوطنية.

وقالت الأحوال ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر العناية بالعملاء بموقع تويتر: إنه يتم تغيير الصورة الشخصية في حال تم تجديد الهوية الوطنية أو بتغيّر الملامح أو بموجب تقارير طبية، ولا يلزم إلا في الفترة التي يحق التجديد فيها قبل انتهائها بـ180 يومًا.

كما نفت الأحوال المدنية، اليوم الخميس، إمكانية استخراج بطاقة هوية للمرأة بالحجاب الملون، حيث أكدت على أهمية أن يكون الحجاب باللون الأسود.

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