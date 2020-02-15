اليوان الصيني يدخل الحجر الصحي

2020-02-15

متابعات الخليج 365 – متابعة

أعلن البنك المركزي الصيني عن قرار يقضي بـ”تنظيف” الأوراق النقدية الموضوعة في التداول عبر وضعها في الحجر الصحي؛ بهدف الحدّ من انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا مواصلة دعم الشركات التي تعاني صعوبات بسبب الوباء.

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وقال فان ييفي، نائب حاكم البنك المركزي الصيني: إن المصارف تستخدم الأشعة فوق البنفسجية أو درجات حرارة عالية جدًّا لتعقيم الأوراق النقدية، قبل عزلها لمدّة تتراوح بين 7 و14 يومًا، بحسب “العربية”.

وأشار في مؤتمر صحفي إلى إمكانية إعادة الأوراق النقدية إلى التداول بعد انقضاء فترة “الحجر الصحي” التي تعتمد على شدّة الوباء في المنطقة المعنية.

وأضاف: “علينا أن نحافظ على سلامة وصحة مستخدمي السيولة النقدية”، مشيرًا إلى تعليق التحويلات المالية بين المقاطعات الصينية.

تأتي إجراءات البنك المركزي بالتوازي مع تزايد تردّد الصينيين في استخدام العملة النقدية اليوان خوفًا من التقاط العدوى، على الرغم من أن غالبية المستهلكين يستخدمون هواتفهم الذكية لدفع مستحقاتهم وثمن مشترياتهم اليومية منذ سنوات.

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