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مميزات السجل التجاري باللغة الإنجليزية

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2020-02-15

مميزات السجل التجاري باللغة الإنجليزية

متابعات الخليج 365 – الرياض 

أوضحت وزارة التجارة والاستثمار أن هناك بعض المميزات لاستخراج السجل التجاري باللغة الإنجليزية.

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وقالت التجارة: إن مميزات السجل التجاري باللغة الإنجليزية منها الحصول على ترجمة معتمدة إلكترونيًّا، وتمكين أصحاب السجلات التجارية من التواصل مع المنشآت التجارية خارج المملكة.

وأيضًا تشجيع المستثمر الأجنبي للاستثمار في المملكة.

وأطلقت وزارة التجارة والاستثمار خدمة جديدة لحاملي السجل التجاري تمكنهم من الحصول على السجل التجاري باللغة الانجليزية، سواء للشركات أو المؤسسات فوريًّا، تيسيرًا منها لعمليات الاستثمار الخارجي، وتسهيلًا للعمل التجاري.

ودعت وزارة التجارة والاستثمار حاملي السجلات التجارية والراغبين بالاستفادة من الخدمة الدخول على الموقع الإلكتروني هنا والاستفادة من الخدمات الرقمية المقدمة من الوزارة.

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