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برنامج تدريبي بلغة الإشارة في نادي صم الشرقية

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برنامج تدريبي بلغة الإشارة في نادي صم الشرقية
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام

بعد اعتماد إنشاء وحدة للتدريب على لغة الإشارة تابعة لقسم المسؤولية الاجتماعية، يطلق نادي الصم بالمنطقة الشرقية اليوم، أول برامجه التدريبية في التعليم على لغة الإشارة، والذي يستهدف في المرحلة الأولى منسوبي إدارة السجون بالمنطقة الشرقية، للبدء في تنفيذ البرنامج التدريبي التعليمي بلغة الإشارة، والذي يستهدف الجهات الحكومية كافة بالمنطقة الشرقية.

وأوضح رئيس نادي الصم بالمنطقة الشرقية سعيد الباحص أن مجلس إدارة النادي بدأ في التحضيرات والاستعداد لتنفيذ الدورات التدريبية، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة في إدارة التربية الخاصة ضمن مبادرة «إشارتي»، حيث قدمت الإدارة العامة للتعليم من باب التكامل وتحقيقا للتعاون كل التسهيلات في توفير المدربين، وذلك تفعيلا لتوجيه نائب أمير المنطقة الشرقية أحمد بن فهد في خطاب عمم على القطاعات الحكومية، تضمن ضرورة تخصيص موظفين في تلك الجهات يجيدون لغة الإشارة، والعمل على تدريبهم بالتعاون مع النادي لتقديم الدورات في لغة الإشارة في كل الجهات الحكومية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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